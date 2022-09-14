За неделю лжесотрудники ФСБ и ЦБ украли у жителей Екатеринбурга 15 миллионов

Женщину-врача злоумышленники убедили оформить несколько займов на 5,6 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую неделю мошенник под видом сотрудников ФСБ и Центробанка украли у жителей Екатеринбурга около 15 миллионов рублей. При этом аферисты представлялись всем горожанам одними и теми же именами, сообщает городское УМВД.

- На этот раз жертвами злоумышленников стали несколько екатеринбуржцев – врач, двое пенсионеров и сотрудник кадрового агентства, - говорится в сообщении.

Случаи мошенничества зарегистрировали на территории Верх-Исетского, Чкаловского и Орджоникидзевского районов. Женщину-врача злоумышленники убедили оформить несколько займов на 5,6 миллиона рублей. Аферисты представились сотрудником ЦБ Алексеем Беляевым и майором ФСБ Фроловым. Они сообщили, что со счетов горожанки пытаются перевести деньги за рубеж. Женщину убедили оформить несколько крупных кредитов и перевести на «безопасные» счета.

В Орджоникидзевском районе лжесиловик убедил представителя кадрового агентства оформить несколько «зеркальных» займов. Потерпевшая осталась должна кредитным организациям два миллиона рублей.

В Чкаловском и Верх-Исетском районах жертвами мошенников стали женщины 74 и 67 лет. Они подарили злоумышленникам 1,5 миллиона и 900 тысяч рублей. Еще в одном случае лжесиловик и липовый представитель Центробанка убедили 46-летнего мужчину перечислить на «резервные» ячейки больше четырех миллионов рублей.