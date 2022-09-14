Туристический клуб «Мы с Урала» побывал в Невьянске

Фото: Егор Соловьев

Известный девелопер любит родной край и создает условия для того, чтобы коллектив в свободное время знакомился с достопримечательностями региона.

Экскурсия для взрослых и детей началась ещё в автобусе, от главного офиса компании на Белинского, 39 по пути в Невьянск. Экскурсовод рассказала об истории уральского городка, который, кстати, находится на первом месте в списке экскурсионных маршрутов по Уралу.

В самом Невьянске на прогулке по знаменитой наклонной башне местный экскурсовод объяснил, почему она так накренилась: «Фундамент, по научной версии, лежит на плахах, которые изготовлены из лиственницы. Плахи опираются на сваи, которые забиты по всему периметру постройки. И если с северной части эти сваи достигли твёрдой материковой породы, то с южной стороны – зависли в толще рыхлых известняков. Поэтому невьянская башня и накренилась».

Фото: Егор Соловьев

Туристы воспользовались узкой винтовой лестницей для того, чтобы подняться и сфотографировать эффектные виды с верхней части башни.

- Я в Невьянске второй раз, впервые мы побывали здесь два года назад зимой, - поделилась бухгалтер одного из подразделений компании «Атомстройкомплекс» Наталья Вяткина. – Поднялась на смотровую площадку сейчас впервые. Отсюда, конечно, впечатляющее зрелище, виден весь город как на ладони. У нас Урал очень богатый на историю, поэтому хочу побывать во многих уголках края и Екатеринбурга. Огромное спасибо компании, что она устраивает нам такие интересные поездки!

Многие участники тура отметили, что экскурсия позволила узнать родной край лучше. Им рассказали, откуда пошла история династии Демидовых, почему на гербе Свердловской области изображен старый соболь (и что это не связано с пушниной), что за тайну хранит самая загадочная комната Невьянской башни – слуховая.

- Экскурсия понравилась, а дети вообще в восторге, - сказала руководитель проекта компании «Атомстройкомплекс» Валерия Баранова. – Мы по Уралу с семьей ездим на машине, самостоятельно, а чтобы с экскурсоводом нам всё рассказывали – такого не случалось. Получили незабываемый, прекрасный новый опыт, за что компании – спасибо.

Фото: Егор Соловьев

Участники поездки побывали также в Спасо-Преображенском соборе в Невьянске, который восстановили относительно недавно, двадцать лет назад. Интересной частью поездки стали мастер-классы в семье гончарного дел мастера Евгения Масленникова. Первые глиняные горшки, игрушки увезли домой. На дорогу путешественников вкусно накормили домашними деликатесами из штучной керамической посуды ручной работы.