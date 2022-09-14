На Ямале теплоход столкнулся с плавкраном

Инцидент произошел на реке Пур Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура организовала проверку после ЧП с теплоходом в Пуровском районе Ямала. Об этом пишет портал «Ямал 1».

13 сентября на 256 километре реки Пур теплоход столкнулся с плавательным краном, груженой баржей и еще одним теплоходом. Во время инцидента никто из людей не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Во время аварии один из теплоходов получил пробоину в носовой части корпуса. Его отбуксировали на берег.

- Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.