На Ямале теплоход столкнулся с плавкраном

Инцидент произошел на реке Пур
Фото: Андрей АБРАМОВ
Прокуратура организовала проверку после ЧП с теплоходом в Пуровском районе Ямала. Об этом пишет портал «Ямал 1».
13 сентября на 256 километре реки Пур теплоход столкнулся с плавательным краном, груженой баржей и еще одним теплоходом. Во время инцидента никто из людей не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло.
Во время аварии один из теплоходов получил пробоину в носовой части корпуса. Его отбуксировали на берег.
- Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.