Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2022 11:09

На Ямале теплоход столкнулся с плавкраном

В ЧП разбирается прокуратура
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Инцидент произошел на реке Пур

Инцидент произошел на реке Пур

Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура организовала проверку после ЧП с теплоходом в Пуровском районе Ямала. Об этом пишет портал «Ямал 1».

13 сентября на 256 километре реки Пур теплоход столкнулся с плавательным краном, груженой баржей и еще одним теплоходом. Во время инцидента никто из людей не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Во время аварии один из теплоходов получил пробоину в носовой части корпуса. Его отбуксировали на берег.

- Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.