Бабушку искали волонтеры и полицейские Фото: Лиза Алерт

В Реже пропавшую 76-летнюю бабушку нашли мертвой. Елену Цуканову искали с 8 сентября волонтеры и сотрудники полиции. Она нуждалась в медицинской помощи.

- Найдена, погибла. Соболезнование родным и близким, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По словам руководителя пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерия Горелых, тело пенсионерки нашли сегодня, 14 сентября, около 11 часов, в лесном массиве, недалеко от сада, куда она поехала 8 сентября. Труп нашел мужчина, собиравший грибы.

- Проверка проводится режевским межрайонным следственным отделом областного следственного комитета, осмотр, опросы, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, при осмотре признаков криминальной смерти нет, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, 5 августа в Нижнем Тагиле пропавшую 83-летнюю бабушку нашли мертвой. О ее местонахождении ничего не было известно с 11 июля. Поисками Анны Моториной занимались волонтеры поискового отряда «Скорпион» и сотрудники полиции. О пропаже бабушки им сообщили родственники.