Владимир Якушев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Владимиру Николаевичу было 68 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выразил соболезнования родным, близки и коллективу «Комсомольской правды» в связи со смертью главного редактора Владимира Сунгоркина.

- Сегодня от нас ушел один из самых выдающихся представителей журналистики нашей страны - Владимир Сунгоркин, - рассказал Владимир Якушев. - Талантливый публицист и руководитель, он был одним из создателей системы современных медиа России. Его талант проявлялся во всем: в работе репортера, редактора, медиаменеджера. Благодаря ему «Комсомолка» стала надежным источником информации для миллионов российских семей на протяжении более тридцати лет. Все это время популярность газеты только росла.

Он также отметил, что Владимир Николаевич до конца остался верен долгу журналистской профессии.

Главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался 14 сентября. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимиру Николаевичу было 68 лет.