В Свердловской области в курятине нашли опасную бактерию

Сведения о выявлении в курятине опасного патогенна передали предприятию-изготовителю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области специалисты Россельхознадзора во время микробиологического исследования нашли в тушке курицы опасную бактерию. Речь идет о листерии, вызывающей листериоз - инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы, развитием специфических образований в органах.

- Листерии очень широко распространены в окружающей среде и поэтому постоянно заносятся на производство разными путями. Возбудитель может попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковочным материалом, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. - Также источником могут стать плохо вымытые и необеззараженные руки персонала, контактирующего с сырьем, полуфабрикатом или готовой продукцией.

Сведения о выявлении в курятине опасного патогена передали заказчику исследований - предприятию-изготовителю. Теперь ему нужно проанализировать технологический процесс, чтобы исключить выпуск опасной пищевой продукции.

В ведомстве отмечают, что количество выявлений листерии в пищевой продукции за 8 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает улучшение ситуации. Так, в 2021 году специалисты референтного центра обнаружили бактерию в продуктах питания в 19 случаях, в 2022 году - только в пяти.