Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 9,8% и составила 6,2 млн тонн в августе

Фото из архива РЖД

За 8 месяцев погружено 46,5 млн тонн (+10%). С начала года по железной дороге отправлено:

строительных грузов – 19,2 млн тонн (рост в 1,3 раза к январю-августу 2021 года);

руды железной и марганцевой – 8,3 млн тонн (+1,1%);

черных металлов – 6,9 млн тонн (+2,7%);

руды цветной и серного сырья – 3,7 млн тонн (-5,1%);

цемента – 1,5 млн тонн (-13,8%);

флюсов – 1,4 млн тонн (-5,8%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 830 тыс. тонн (-0,8%);

лома черных металлов – 775,5 тыс. тонн (-10,8%);

лесных грузов – 670,7 тыс. тонн (-8,2%);

химикатов и соды – 452,4 тыс. тонн (+4,8%);

кокса – 291 тыс. тонн (-17%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе-августе 2022 года погрузка составила 95,5 млн тонн.