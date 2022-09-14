Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 9,8% и составила 6,2 млн тонн в августе

Фото из архива РЖД
За 8 месяцев погружено 46,5 млн тонн (+10%). С начала года по железной дороге отправлено:
строительных грузов – 19,2 млн тонн (рост в 1,3 раза к январю-августу 2021 года);
руды железной и марганцевой – 8,3 млн тонн (+1,1%);
черных металлов – 6,9 млн тонн (+2,7%);
руды цветной и серного сырья – 3,7 млн тонн (-5,1%);
цемента – 1,5 млн тонн (-13,8%);
флюсов – 1,4 млн тонн (-5,8%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 830 тыс. тонн (-0,8%);
лома черных металлов – 775,5 тыс. тонн (-10,8%);
лесных грузов – 670,7 тыс. тонн (-8,2%);
химикатов и соды – 452,4 тыс. тонн (+4,8%);
кокса – 291 тыс. тонн (-17%).
В целом на Свердловской железной дороге в январе-августе 2022 года погрузка составила 95,5 млн тонн.