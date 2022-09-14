Билайн узнал, где живут самые интернет-активные зумеры Свердловской области

Средние скорости интернета в регионе выросли на 70%. Фото: пресс-служба билайн.

Как оказалось, больше всего мобильного интернет-трафика расходует молодежь, проживающая вовсе не в крупных городах области, а на сельской территории.

Так, самым «качающим» населенным пунктом Свердловской области стало село Рудянское – там молодежь в среднем скачивает за месяц 61 Гб, что в два раза больше, чем в Екатеринбурге (28 Гб). Второе место заняло село Полдневая – там скачивают 57 Гб, третье – поселок Красногвардейский, где в среднем расходуют за месяц 51 Гб. Стоит отметить, что в некоторых селах и деревнях – например, в селе Грязновское – есть абоненты, которые скачивают больше 100 Гб за месяц.

При этом в достаточно крупных городах Свердловской области разница со столицей не так велика: в Богдановиче пользователи этого возраста используют на 11% меньше трафика, чем в Екатеринбурге, а в Алапаевске – в среднем на 21% больше.

В целом, молодежь в Екатеринбурге потребляет количество трафика, эквивалентного свыше 8 тысячам музыкальных треков или сотне серий любимого ситкома. Для сравнения, трафика, потребляемого молодежью в селе Рудянское, хватит на 219 серий или почти на 18 тысяч треков. Впрочем, трафик в небольших или удаленных селах может использоваться не только для досуга и развлечений, но и для дистанционного обучения и прохождения курсов, удаленной работы или творчества.

Такое активное использование мобильного интернета в Свердловской области объясняется масштабной стройкой, которую билайн проводил в течение нескольких лет. Так, благодаря работам технических специалистов оператора, средние скорости интернета в регионе выросли на 70%*.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов июль 2022 г. и август 2022 г.