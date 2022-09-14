Телефоны жителей Екатеринбурга начали подвергаться спам-атакам

Иногда спам приходит ежеминутно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефоны жителей Екатеринбурга начали подвергаться массовым спам-атакам. Звонки и сообщения поступают им в мессенджерах. Иногда спам приходит ежеминутно. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на оператора сотовой связи «Мотив».

- Рекомендуем абонентам внести номера, с которых поступал спам, в «черный» список. Это можно сделать в настройках любого смартфона, в опциях контакта, - рассказали в компании.

При этом если абонент не успел сделать это сразу, можно запросить у своего сотового оператора детализацию звонков и определить номера. Однако сотовый оператор не может сам блокировать спам-звонки и рассылки в мессенджерах.

В «Мотиве» посоветовали не брать трубку с незнакомых номеров. Если абонент все-таки ответил на звонок, то ему следует быть внимательным и проверять полученную информацию.