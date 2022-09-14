На Репина появятся новые дорожные знаки

Водителей просят обратить внимание на изменения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Репина по просьбе горожан установят новые дорожные знаки. Планируется, что это поможет избавиться от пробок на участке проезжей части.

- Центр организации движения информирует горожан об установке новых дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на внутриквартальном проезде от улицы Репина до дома № 4 на улице Репина, - рассказали в администрации города.

Речь идет о знаках 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Они появятся в IV квартале 2022 года.

Водителей просят обратить внимание на изменения и напоминают о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.