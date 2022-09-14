В Екатеринбурге открылся кино-музей на колесах

Возле Дома Кино появился желтый автобус. Фото: предоставлено Red Pepper Film

Команда уральских киношников Red Pepper Film открыла в Екатеринбурге музей под открытым небом. Возле Дома Кино появился желтый автобус, участвующий в съемках фильма «Далекие близкие» режиссера Ивана Соснина.

- С 14 сентября по 15 октября у жителей и гостей Екатеринбурга появилась уникальная возможность — познакомиться с ярко-желтым автодомом, который участвовал в съемках фильма «Далекие близкие» и проехал 14 000 километров по всей России. Это большой ярко-желтый автодом, перед которым расположена небольшая зона отдыха. Там вас встретит гид Алексей, который расскажет о фильме и проведет небольшую экскурсию, - уточняет команда киностудии.

Среди экспонатов музея есть кадры со съемок, реквизит со съемочной площадки и костюмы главных героев. Автодом открыт для бесплатного посещения возле Дома Кино с 14 по 16 сентября с 17:00 до 20:00, 17 и 18 сентября – с 15:00 до 20:00.

Фильм уральского режиссера «Далекие близкие» выйдет в кинотеатрах уже 29 сентября. По сюжету одинокий учитель знакомиться в социальной сети с некой Надеждой и решает отправиться с ней на том самом автодоме.

Главный герой решает позвать вместе с собой сына, с которым отношения совсем не складываются. За время поездки им удается узнать причину, по которой они друг от друга отдалились.