Екатеринбург потратил больше 130 миллионов на подготовку школ к новому учебному году

В мэрии рассказали о 100% готовности всех школ к началу учебного года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городской Думе Екатеринбурга сегодня, 14 сентября, обсуждали, как школы города подготовились к новому учебному году. Так, глава департамента образования мэрии озвучил суммы, которые бюджет потратил на подготовку учебных заведений.

- Всего 130,6 миллиона рублей было потрачено из областного бюджета, - сказал Константин Шевченко, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга.

Из этих денег 83,9 миллионов было потрачено на ремонт зданий. Еще 24,2 миллиона было выделено на организацию пожарной безопасности. На установку энергоэффективного оборудования потратили 11,2 миллиона, а на профилактику противодействия экстремизму и терроризму – 10,7 миллионов.