Фото: группа «ВКонтакте» «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга»

В Екатеринбурге пассажир автобуса распылил перцовый баллончик в кондуктора маршрутки 014. Конфликт между мужчинами произошел из-за оплаты проезда вечером, 13 сентября на остановке Фрунзе.

- Мужчина в протест отказывался оплачивать проезд и максимально агрессивно общался с кондуктором, который в свою очередь общался приемлемо. Пассажиры автобуса предлагали мужчине заплатить за него, но даже так он отказывался. Конфликт продолжается, как я слышу, что все начинают долбиться в дверь автобуса. И тут до меня доходят ароматы перцовки (я стояла спиной ко всей этой шумихе), - рассказывают очевидцы в группе «ВКонтакте» «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга».

После этого мужчина выбежал из автобуса. Водитель, несмотря на то, что в салоне были пассажиры, устроил погоню за дебоширом. Когда догнать его удалось, кондуктор выбежал за ним и пытался наподдавать, но мужчина снова распылил перцовый баллончик и сбежал.

- Мужик убежал в закат, автобус поехал дальше. Кондуктор высовывался из окна, чтобы промывать глаза, которые опухли до невероятных размеров, - делится женщина. - Ожоги на глазах у него остались точно. Пострадали дети, взрослые и пожилые.

В отделении по связям со СМИ городского УМВД «КП-Екатеринбург» рассказали, что заявлений ни от одной из сторон конфликта не поступало.