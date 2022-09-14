С начала года по вине водителей автобусов произошло 43 ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверят водителей автобусов. Рейд пройдет с 14 по 16 сентября.

- В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проверят автобусы, на техническое состояние, особое внимание сотрудники полиции обратят на наличие, исправность технических средств контроля, которые регистрируют информацию о скорости, маршруте, режиме труда и отдыха водителя, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Если сотрудники ГИБДД выявят нарушения, угрожающие жизни и здоровью пассажиров, на движение транспорта будет наложен запрет, а на водителя и организаторов перевозки составят административные материалы.

В ГИБДД отметили, что с начала года по вине водителей автобусов произошло 43 ДТП, в которых 51 человек получил травмы различной степени тяжести и 1 человек погиб.