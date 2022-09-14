Вандалы нанесли ущерб в миллион рублей Свердловской железной дороге

Всего зарегистрировали больше 50 случаев вандализма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская железная дорога (СвЖД) оценила ущерб, нанесенный вандалами с начала 2022 года, более чем в миллион рублей. Всего зарегистрировали больше 50 случаев вандализма, 37 из них – нанесение граффити на вагоны. В том числе шесть раз от рисунков пострадали скоростные поезда «Ласточка».

- Только прямой ущерб (стоимость поврежденных деталей, расходных материалов, лакокрасочной продукции), причиненный магистрали с начала 2022 года, превысил миллион рублей. Но важно понимать, что правонарушители наносят не только имущественный ущерб компании, но и моральный вред каждому пользователю железнодорожного транспорта, - сообщили в СвЖД.

В ночь на 6 сентября вандалы разрисовали «Ласточку» на станции Кунгур. Аналогичные случаи происходили в 2022 году в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми и Каменске-Уральском. Чтобы очистить поезда от граффити, приходилось отставлять электропоезда в депо, а на замену ставить другие вагоны, как правило менее современные.