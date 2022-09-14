Директору похоронного агентства в Нижнем Тагиле подарили торт-катафалк

Помимо фигурок катафалков, на торте есть и изображение самого директора. Фото: страница Александра Егорычева во «ВКонтакте»

Директору похоронного агентства в Нижнем Тагиле Александру Егорычеву торт с фигурками катафалков. Такой подарок ему сделали в честь Дня рождения, который прошел 10 сентября. Фотографию необычного торта Александр опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

- Поздравление от соработников-сослужителей, - подписал он фото.

Помимо фигурок катафалков, на торте есть и изображение самого директора похоронной фирмы. Сам Александр Егорычев в разговоре с «КП-Екатеринбург» рассказал, что отнесся к торту со «смирением и долей иронии».

- Некоторые мне пишут, что еще бы нарисовали гробы, но мы бы до такого никогда бы не опустились. Я пресекаю всякий цинизм в действиях моих сотрудников. Ничего крамольного, кощунственного я в этом не увидел, - подчеркнул директор похоронного агентства.

Ранее в Нижнем Тагиле жители заметили бесхозный красный гроб, который лежал прямо на улице. Он был во дворе Молодежного театра, здание которого сейчас ремонтируют. Оказалось, что атрибут траура является реквизитом артистов. Его вместе со строительным мусором временно разместили за зданием учреждения.