Тепло продержится до середины следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Бабье лето» в Свердловской области ожидается на этой неделе. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

- После довольно длительного прохладного периода, кое-где с ночными заморозками, наступает тепло, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - Антициклон начинает пополняться воздухом южных морей, погода становится комфортнее и все больше напоминает «бабье лето».

По прогнозам синоптиков, столбики термометров на этой неделе в дневное время поднимутся до +20 градусов. Ночью температура воздуха будет понижаться до +5, +10 градусов, заморозки прекратятся. Осадков на этой неделе не ожидается.

Следующая неделя начнется с дождей. Со среды уже ожидается похолодание. Но, как обещают синоптики, небольшое.