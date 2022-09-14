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Общество14 сентября 2022 5:24

«Бабье лето» в Свердловской области ожидается на этой неделе

Столбики термометров поднимутся до +20 градусов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Тепло продержится до середины следующей недели

Тепло продержится до середины следующей недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Бабье лето» в Свердловской области ожидается на этой неделе. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

- После довольно длительного прохладного периода, кое-где с ночными заморозками, наступает тепло, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - Антициклон начинает пополняться воздухом южных морей, погода становится комфортнее и все больше напоминает «бабье лето».

По прогнозам синоптиков, столбики термометров на этой неделе в дневное время поднимутся до +20 градусов. Ночью температура воздуха будет понижаться до +5, +10 градусов, заморозки прекратятся. Осадков на этой неделе не ожидается.

Следующая неделя начнется с дождей. Со среды уже ожидается похолодание. Но, как обещают синоптики, небольшое.