Что произошло в Екатеринбурге за ночь: поиски школьника и массовое ДТП

Что произошло в Екатеринбурге 14 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные новости Екатеринбурга на утро 14 сентября 2022 года – в подборке «КП-Екатеринбург».

В городе больше месяца ищут 16-летнего парня по имени Алексей Капнов. Он пропал 4 августа 2022 года в Верх-Исетском районе. На поиски школьника брошены силы полиции и волонтеров.

В момент пропажи парень был одет в темные спортивные штаны, и такую же спортивную кофту, а также кроссовки черного цвета. Особая примета Алексея – шрам на правой брови. Информацию о школьнике можно передать в полицию по телефонам 8 343 356 42 08 или 102, а также волонтерам по телефону 8 962 316 55 42.

Вечером, 13 сентября, в районе Автовокзала на оживленном перекрестке улиц Белинского и Щорса произошло массовое ДТП: здесь столкнулись четыре легковых автомобиля и трактор.

Nissan ехал по Щорса со стороны Степана Разина в направлении Машинной, на Белинского он проехал на запрещающий сигнал светофора и влетел в Mitsubishi, после чего врезался по очереди в Opel, ГАЗ, Lexus и трактор. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в ГИБДД города.

В аварии пострадала техника, люди травм не получили.

На улице Латвийской в Екатеринбурге 13 сентября злодей атаковал 35-летнего мужчину, отобрал телефон и сбежал. Пострадавший обратился в полицию, после чего вора поймали в соседних дворах.

Нападавшим оказался 36-летний ранее судимый за кражу местный житель, который работал официантом в одном из баров города.