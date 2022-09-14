В Екатеринбурге больше месяца разыскивают 16-летнего мальчика

Ориентировку опубликовали волонтеры поискового отряда Фото: ПСО Прорыв

В Екатеринбурге больше месяца разыскивают 16-летнего Алексея Капнова. Мальчик пропал еще 4 августа в Верх-Исетском районе. Его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Заявление о розыске несовершеннолетнего поступило от матери только вечером 13 сентября. Ранее подросток неоднократно уходил из дома, но заявлений об этом не было.

Отделом полиции №8 организованы мероприятия по розыску молодого человека, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделение по связям со СМИ городского УМВД.

У Алексея есть особая примета - шрам на правой брови. На момент пропажи мальчик был одет в спортивные штаны темного цвета, спортивную кофту темного цвета, кроссовки черного цвета.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: зеленый.

Цвет волос: темно-русый.

Если вы знаете, где может находиться пропавший подросток, сообщите об этом координатору поиска Игорю по телефону 89623165542 или в полицию по телефонам 8(343)356-42-08 либо 102 (02).