В Екатеринбурге водитель иномарки устроил массовое ДТП

Авария произошла на Белинского - Щорса Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге водитель иномарки вечером, 13 сентября, устроил массовое ДТП. Он проехал на красный и влетел в четыре легковушки и трактор. Авария произошла на перекрестке Белинского - Щорса.

- Автомобиль Nissan двигаясь по улице Щорса со стороны Степана Разина в сторону Машинной при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допускает столкновение с автомобилем Mitsubishi, после чего Nissan допускает наезд на стоящие на перекрестке Opel, ГАЗ, Lexus и трактор, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.

К счастью, в аварии из людей никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Некоторые - довольно сильные.

Напомним, днем, 13 сентября, в Екатеринбурге водитель «КАМАЗа» вылетел с дороги в кювет и погиб. Авария произошла на Егоршинском проезде около дома № 1.