В поселке Черноисточинск сгорело ритуальное агентство

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 13 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Черноисточинск в Горноуральском городском округе ночью, 14 сентября, вспыхнул дом на улице Кирова. Пламя охватило площадь в 209 квадратных метров. По данным ИА «Все новости», пожар произошел в ритуальном агентстве «Траур». Предварительно причиной возгорания стал поджог.

- В 01:10 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина п. Черноисточинск, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь также уничтожил деревянные надворные постройки и повредил фасад дома. Пожарным удалось локализовать его в 02:22. Еще два часа ушло на ликвидацию открытого горения. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели закончили в 06:57.