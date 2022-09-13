В Серове дотла сгорел «КАМАЗ»

В тушении пожара была задействована две единицы техники, девять человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове на улице Декабристов сгорел «КАМАЗ», пожарные получили сообщение о возгорании 13 сентября в 16:49 по местному времени. Как оказалось, на площади четырех квадратных метров вспыхнула кабина большегруза.

- В тушении пожара была задействована две единицы техники, девять человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге водитель «КАМАЗа» вылетел с дороги в кювет и погиб. Авария произошла на Егоршинском проезде около дома № 1 примерно в 13:35 по местному времени.

- Мужчина на большегрузе со стороны улицы Шефская в сторону Комсомольской. В результате ДТП 66-летний водитель КАМАЗа скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.