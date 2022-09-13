В Каменске-Уральском возникли огромные пробки из-за закрытия моста в пригороде

Известно, что путепровод на 92-ом километре будет закрыт в течение месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 сентября на 92 километре дороги «Южный обход» трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган закрыли на ремонт мост.

После этого водители фур поехали через центр Каменск-Уральского и старый Каменск, спровоцировав пробки. Транспортный поток резко вырос, в том числе и на Байновском мосту. Об этом пишет портал KU66.RU.

При этом, дальнобойщики предупреждены о путях объезда, а на Южном обходе дежурят два экипажа ДПС. Отметим, что мост рядом с городом закрыт на ремонт на месяц.

Напомним, Академический район утром, 12 сентября, встал в глухую пробку. Она растянулась по Академика Сахарова. Горожане считают, что затор образовался из-за изменения схемы движения на перекрестке с Амундсена.