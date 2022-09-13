Клава Кока предложила своим фанатам устроить концерт в метро

Поклонники положительно оценили такую инициативу и предложили ей устроить фан-встречу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярная певица из Екатеринбурга Клава Кока пересела со своей дорогой иномарки на общественный транспорт и прокатилась на метро. Также исполнительница предложила своим фанатам устроить концерт прямо в подземке.

- Встретишь меня в метро, какая твоя реакция? Очень интересно, напишите в комменты. Может, под гитару как-нибудь концерт там сделаем, - написала Клава Кока в своем Telegram-канале.

Поклонники положительно оценили такую инициативу и предложили ей устроить фан-встречу в метрополитене.

Напомним, в июле Клава Кока продала билет на свое грандиозное шоу за 10 миллионов рублей. Это рекорд среди звезд российского шоу-бизнеса. За сумасшедшие деньги певица предлагала не только попасть в вип-зону на шоу, но и стоять с ней на одной сцене.