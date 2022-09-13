В Екатеринбурге пожилая женщина угодила под колеса экскаватора

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге пожилая женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Соболева, угодила под колеса экскаватора марки Doosan. Инцидент произошел днем, 13 сентября. С травмами пенсионерку увезли в больницу.

- Пострадавшую госпитализировали в ГКБ № 36 с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, в этот же день в Екатеринбурге водитель «КАМАЗа» вылетел с дороги в кювет и погиб. Авария произошла на Егоршинском проезде около дома № 1 примерно в 13:35 по местному времени.

66-летний водитель КАМАЗа скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия.