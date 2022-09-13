Главные новости за 13 сентября в Екатеринбурге

Что произошло в Екатеринбурге 13 сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Екатеринбурге могут запустить часть линии наземного метро. Об этом заявил глава города Алексей Орлов. Линия пройдет от микрорайона Новокольцовский до Компрессорного, чтобы выйти на действующую железнодорожную сеть.

По словам градоначальника, сейчас сформировано полукольцо, по которому можно запустить городскую электричку. Проект всей ветки наземного метро в Екатеринбурге оценивается в 100 миллиардов рублей.

В 2022 году запустят участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» длиной в 43 километра. 40 километров трассы ввели в эксплуатацию в прошлом году.

Также 31-километровы участок дороги расширят до 4 полос, а к 2025 году достроят обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, рабочего поселка Белоярского и города Богданович.

Правительство Свердловской области выбрало 6 площадок, на одной из них возведут экологический кластер для Екатеринбурга. Здесь появятся завод по сортировке мусора, полигон и станция переработки сортировочных фракций.

Кластер будет перерабатывать отходы, которые будут привозить из Екатеринбурга.

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