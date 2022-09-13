Часть наземного метро в Екатеринбурге запустят в 2023 году

Алексей Орлов рассказал, что уже сформировано полукольцо, по которому можно отправить городскую электричку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах запустить часть линии наземного метро уже в 2023 году. По задумке градоначальника, маршрут должен соединить недавно построенные общежития с существующими учебными заведениями.

Как пишет информационное агентство ТАСС, такая инициатива от Алексея Орлова прозвучала на московском форуме «Российская неделя ГЧП».

- До конца сентября планируем заложить камень в Новокольцовском. От него нужно протянуть ветку до Компрессорного с тем, чтобы выйти на существующую железнодорожную сеть, - заявил мэр.

Алексей Орлов рассказал, что уже сформировано полукольцо, по которому можно отправить городскую электричку. Стоимость запуска всех этапов наземного метро составит более 100 миллиардов рублей.

Напомним, Новокольцовский маршрут соединит 15 остановочных пунктов, в числе которых аэропорт, «Екатеринбург-Экспо», Деревня Универсиады и ж/д вокзал - это 31 километр железной дороги.