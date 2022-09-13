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Общество13 сентября 2022 13:49

Официант из Екатеринбурга отобрал у прохожего телефон и сбежал

Преступника удалось задержать по горячим следам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», налетчику грозит до четырех лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», налетчику грозит до четырех лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у 35-летнего местного жителя на улице Латвийской неизвестный отобрал мобильный телефон у прохожего и сбежал. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что злоумышленник скрылся в соседних дворах. Преступника удалось задержать по горячим следам.

- Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 36-летний житель уральской столицы, работающий официантом в одном из караоке-баров города. Его доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. Сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу похищенный гаджет, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», налетчику грозит до четырех лет лишения свободы. Мужчину проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям.