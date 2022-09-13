Официант из Екатеринбурга отобрал у прохожего телефон и сбежал

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», налетчику грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у 35-летнего местного жителя на улице Латвийской неизвестный отобрал мобильный телефон у прохожего и сбежал. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что злоумышленник скрылся в соседних дворах. Преступника удалось задержать по горячим следам.

- Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 36-летний житель уральской столицы, работающий официантом в одном из караоке-баров города. Его доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. Сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу похищенный гаджет, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», налетчику грозит до четырех лет лишения свободы. Мужчину проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям.