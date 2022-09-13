В Кировграде местный житель до смерти забил товарища деревянным стулом

Теперь уральцу грозит до 15 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 50-летний местный житель, придя в гости к 55-летнему товарищу, до смерти забил его деревянным стулом. Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. Предположительно, мужчины поссорились из-за грязного унитаза в ванной комнате.

- В ходе конфликта гость нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками, ногами и фрагментами деревянного стула в область головы, туловища и конечностей. Потерпевший был доставлен в местную больницу, где через непродолжительное время скончался, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, первым делом, прежде, чем сесть за стол и приступить к фуршету, гость решил сходить в туалет.

- Состояние клозета после предыдущего посетителя было столь удручающим, что разгневанный мужчина решил выразить свое недовольство хозяину жилища, а тот, в свою очередь, отправил визитера туда, куда дед Федот не хаживал, - добавил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», уральцу грозит до 15 лет колонии.