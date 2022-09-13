СвЖД призывает граждан участвовать в противодействии вандализму

Фото из архива РЖД

С начала года зарегистрировано уже более 50 инцидентов, из которых 37 – нанесение граффити на вагоны (в том числе шесть раз от действий вандалов пострадали скоростные поезда «Ласточка»).

Только прямой ущерб (стоимость поврежденных деталей, расходных материалов, лакокрасочной продукции), причиненный магистрали с начала 2022 года, превысил 1 млн рублей. Но важно понимать, что правонарушители наносят не только имущественный ущерб компании, но и моральный вред каждому пользователю железнодорожного транспорта. Ведь средства, которые тратятся на ремонт, могли бы быть направлены на приобретение нового и модернизацию существующего оборудования, повышение комфорта для пассажиров.

Так, в ночь на 6 сентября на станции Кунгур правонарушители разрисовали электропоезд «Ласточка», подготовленный для поездки по маршруту Кунгур – Пермь-2. Аналогичные происшествия в текущем году имели место в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. В случае подобных инцидентов, чтобы провести внеплановую специализированную очистку от граффити, железнодорожники вынуждены отставлять электропоезда в депо, а на замену выдавать другой подвижной состав (из «запаса» – как правило, менее комфортный и современный).

СвЖД обращается к гражданам с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о недопустимости совершения противоправных действий в отношении подвижного состава. А также не оставаться равнодушными и немедленно сообщать о попытках действий вандалов и других злоумышленников сотрудникам транспортной полиции или железной дороги.

Напомним, за вандализм предусмотрена уголовная и административная ответственность в виде денежного штрафа, обязательных или исправительных работ на срок до одного года, ограничения (лишения) свободы до трех лет. В случае совершения таких правонарушений несовершеннолетними материальную ответственность за вред, причиненный детьми, несут их родители или законные представители.

На СвЖД действуют специализированные группы из сотрудников транспортной полиции и работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Ведется круглосуточное наблюдение за инфраструктурными объектами. В каждом случае порчи имущества компания направляет обращение в правоохранительные органы, чтобы установить злоумышленников и передать дело в суд.