Жители Нижнего Тагила нашли на улице бесхозный красный гроб

Оказалось, что гроб принадлежит артистам Молодежного театра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Нижнего Тагила нашли на Вагонке бесхозный красный гроб. Он лежит на улице уже несколько дней. Об этом сообщает издание v-tagile.ru.

При этом гроб лежит во дворе Молодежного театра, здание которого сейчас ремонтируют. Атрибут траура является реквизитом артистов. Его вместе со строительным мусором временно разместили за зданием учреждения. Однако местные жители просят, чтобы гроб все-таки убрали с глаз.

- Сотрудников театра не смущает, что в 20 метрах находятся жилые дома и детский центр, который посещает огромное количество детей, а задний двор театра многими местными жителями используется как сокращение пути, — заявил житель Нижнего Тагила.

В Екатеринбурге 29 июля 2021 года на улице Серафимы Дерябиной возникла пробка из-за катафалка с гробом, который попал в ДТП. Ему на помощь приехала вторая машина. Похоронщикам пришлось перетаскивать гроб из одной машины в другую.