Причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель «КАМАЗа» вылетел с дороги в кювет и погиб. Авария произошла на Егоршинском проезде около дома № 1 примерно в 13:35 по местному времени.

- Мужчина на большегрузе со стороны улицы Шефская в сторону Комсомольской. В результате ДТП 66-летний водитель КАМАЗа скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование ДТП с фурой и рейсовым автобусом, которое произошло днем 12 сентября в Полевском. В аварии пострадали четыре человека.

По данным ГИБДД по городу Полевскому, в аварии пострадали 50-летний водитель автобуса, 66-летняя кондуктор, а также пассажиры 17 и 18 лет.