Областной суд рассмотрит апелляцию врача, осужденного за педофилию

Врач не признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу заведующего хирургическим отделением ГКБ № 40 Владимира Громова. В марте специалист был осужден на пять лет с отбыванием срока в колонии строгого режима за насилие над двумя девочками.

В конце 2020 года Следственный комитет опубликовал видео мужчины, которого заметили в поселке Большой Исток Сысертского района. Когда Владимир узнал, что его разыскивают, то сам пришел в следственный отдел. Там его задержали, а позже отправили под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, врач намеренно показывал половой орган детям.

- Мы считаем, что наш подзащитный не совершал того преступления, в котором его обвиняют, так как у него не было умысла. Наш подзащитный просто сходил в туалет в кусты и это увидели дети, - сказала Ольга Анисимова.

Рассмотрение апелляции назначено на 10:00 14 сентября.