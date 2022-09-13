Матери-одиночке с шестью детьми подарили квартиру в Екатеринбурге

Долгие года Елена жила в служебной квартире, откуда ее даже пытались выселить

Фонд святой Екатерины подарил новую квартиру в Екатеринбурге многодетной маме из небольшого городка в области. Елена Стасенко одна воспитывает шестерых детей, долгие года она жила в служебной квартире, откуда ее даже пытались выселить.

- Елена даже смогла выходить и воспитать дочь, которая появилась на свет уже на 26-й неделе и весила 700 грамм. Тогда прогнозы были неутешительны, несколько раз девочку предлагали отключить от кислорода, но сейчас, спустя семь лет, Ксения пойдет в школу, - рассказали в фонде.

У девочки проблемы со зрением, из-за этого ей необходима специализированная школа, которая есть только в уральской столице. Кроме того, старшие сыновья женщины уже получают высшее образование в других городах России.

О ситуации семьи Стасенко в Фонде святой Екатерины узнали в марте этого года, тогда же выбрали удобный район и квартиру. Семья могла переехать в Екатеринбург еще в июне, но два месяца потребовалось, чтобы перевести детей в садики и школы столицы Урала.

- Сейчас у меня есть возможность уйти на фриланс. Я занимаюсь онлайн-репетиторством, ученики есть и в Москве, и в Южно-Сахалинске. Иногда из-за разницы часовых поясов работаю до двух ночи, но теперь я буду делать это еще с большим удовольствием, - добавляет Елена.