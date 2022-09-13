В Екатеринбурге за 2021 год вырос уровень загрязнения воздуха

Изменение уровня загрязнения связано с изменением с ужесточением нормативов СанПиН Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за 2021 год уровень загрязнения воздуха вырос с низкого до высокого. Это следует из государственного доклада «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2021 году».

- По сравнению с 2020 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился в городах Екатеринбурге и Краснотурьинске с низкого до высокого уровня, в городе Нижний Тагил – с высокого до очень высокого, - говорится в документе.

При этом в Первоуральске и Каменске-Уральском и качество воздуха осталось на уровне 2020 года. 32,9% загрязнения воздуха приходится на предприятия, вырабатывающие электроэнергию, пар, газ и занимающиеся кондиционированием воздуха. 22,2% воздуха портит металлургия, еще 16,2% - добывающая промышленность. В докладе подчеркивается, что изменение уровня загрязнения связано с изменением с ужесточением нормативов СанПиН.

В мае 2022 года уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле признали очень высоким. Ему присвоили наивысшую IV категорию. Уровень определялся значениями стандартного индекса сероводорода на Красном Камне и бенз(а)пирена на Сухоложском поселке.