Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 12:14

В Екатеринбурге за 2021 год вырос уровень загрязнения воздуха

Он был низким, а стал высоким
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Изменение уровня загрязнения связано с изменением с ужесточением нормативов СанПиН

Изменение уровня загрязнения связано с изменением с ужесточением нормативов СанПиН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за 2021 год уровень загрязнения воздуха вырос с низкого до высокого. Это следует из государственного доклада «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2021 году».

- По сравнению с 2020 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился в городах Екатеринбурге и Краснотурьинске с низкого до высокого уровня, в городе Нижний Тагил – с высокого до очень высокого, - говорится в документе.

При этом в Первоуральске и Каменске-Уральском и качество воздуха осталось на уровне 2020 года. 32,9% загрязнения воздуха приходится на предприятия, вырабатывающие электроэнергию, пар, газ и занимающиеся кондиционированием воздуха. 22,2% воздуха портит металлургия, еще 16,2% - добывающая промышленность. В докладе подчеркивается, что изменение уровня загрязнения связано с изменением с ужесточением нормативов СанПиН.

В мае 2022 года уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле признали очень высоким. Ему присвоили наивысшую IV категорию. Уровень определялся значениями стандартного индекса сероводорода на Красном Камне и бенз(а)пирена на Сухоложском поселке.