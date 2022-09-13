В Нижнем Тагиле мужчина пытался снять с поезда четыре аккумулятора

Фото: пресс-служба транспортной полиции по УрФО

В Нижнем Тагиле 31-летний местный житель пытался снять с поезда четыре аккумулятора. Мужчину поймали с поличным 10 сентября. Во время разбирательства выяснилось, что задержанный тайком пробрался на станцию и с помощью специального оборудования демонтировал батареи.

- Он сложил похищенное в заранее приготовленный мешок. Однако вынести железнодорожное имущество мужчина не успел, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Злоумышленник заявил, что украденные батареи он планировал вынести со станции и сдать в пункт приема металлолома. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил больше трех тысяч рублей. Как оказалось, уралец уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»