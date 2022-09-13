Система бесплатных пересадок заработает в трамваях Нижнего Тагила с 19 сентября

Воспользоваться системой бесплатных пересадок могут все категории пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система бесплатных пересадок в трамваях Нижнего Тагила заработает с 19 сентября. Об этом сообщает «Тагильский трамвай».

- Пассажир при оплате проезда картой сможет приобретать разовый билет на поездку, который позволит один раз перейти на трамвай любого другого маршрута и направления (за исключением маршрута, в котором оплачен проезд) без дополнительной платы, - говорится в сообщении.

При этом осуществлять пересадку можно на любых остановках. В течение 50 минут после покупки билета при прикладывании карты к терминалу в других трамваях деньги списываться не будут. Однако на билетах, которые горожане будут получать при пересадке, цена будет указана такая же, как и в первом билете.

Воспользоваться системой бесплатных пересадок могут все категории пассажиров. Стоимость проезда для пересаживающихся пассажиров не возрастает.