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Общество13 сентября 2022 11:44

Система бесплатных пересадок заработает в трамваях Нижнего Тагила с 19 сентября

Можно перейти на другой маршрут один раз в течение 50 минут
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Воспользоваться системой бесплатных пересадок могут все категории пассажиров

Воспользоваться системой бесплатных пересадок могут все категории пассажиров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система бесплатных пересадок в трамваях Нижнего Тагила заработает с 19 сентября. Об этом сообщает «Тагильский трамвай».

- Пассажир при оплате проезда картой сможет приобретать разовый билет на поездку, который позволит один раз перейти на трамвай любого другого маршрута и направления (за исключением маршрута, в котором оплачен проезд) без дополнительной платы, - говорится в сообщении.

При этом осуществлять пересадку можно на любых остановках. В течение 50 минут после покупки билета при прикладывании карты к терминалу в других трамваях деньги списываться не будут. Однако на билетах, которые горожане будут получать при пересадке, цена будет указана такая же, как и в первом билете.

Воспользоваться системой бесплатных пересадок могут все категории пассажиров. Стоимость проезда для пересаживающихся пассажиров не возрастает.