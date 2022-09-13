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Общество13 сентября 2022 11:25

Участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» расширят до четырех полос

В 2022 году введут в эксплуатацию 43-километровый отрезок дороги
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
К 2025 году запланировано строительство обходов сел Малые Брусяны и Мезенское

К 2025 году запланировано строительство обходов сел Малые Брусяны и Мезенское

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году введут в эксплуатацию 43-километровый участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень». По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, модернизация идет по запланированному графику.

- В прошлом году ввели 40 километров дороги, в этом году ведут еще 43. Продолжается также строительство обходов. По остальным участкам идет работа по подготовке заключений «Главгосэкспертизы» или же готовится подписание госконтрактов, - цитирует слова премьера сайт правительства РФ.

Кроме того, 31-километровый участок трассы расширится до четырех полос. А к 2025 году запланировано строительство обходов сел Малые Брусяны и Мезенское, рабочего поселка Белоярского и Богдановича.

А еще обновят барьерные ограждения, модернизируют мосты и путепроводы через железную дорогу, возведут надземные пешеходные переходы.