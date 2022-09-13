В Свердловской области охрана перехватила параплан над Рефтинской ГРЭС

Нарушителя передали сотрудникам полиции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Свердловской области в конце августа охрана перехватила параплан над Рефтинской ГРЭС. Он незаконно пытался пролететь над территорией энергетического объекта.

Как рассказали в ИА «Уральский меридиан», удалось предупредить незаконное проникновение благодаря стрелку Галине Реутовой, которая сообщила о попытке незаконного проникновения начальнику караула отделения «Рефтинское» команды «Екатеринбург» ФГУП «УВО Минтранса России» Виктору Гунину. Нарушителя передали сотрудникам полиции.

Виктора Гунина и Сергея Шаталова, преследовавшего нарушителя, наградили нагрудным знаком «Отличник» и поощрены премией по ходатайству руководства Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».