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Общество13 сентября 2022 10:55

В метро Екатеринбурга будут принимать просроченные карты

Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В метро пока что не принимают просроченные карты Visa и Mastercard

В метро пока что не принимают просроченные карты Visa и Mastercard

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В метрополитене Екатеринбурга начнут принимать просроченные карты Visa и Mastercard. Сейчас терминалы в подземке не принимают их в качестве оплаты за проезд. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на компанию «И-сеть».

При этом банки сделали карты Visa и Mastercard бессрочными. Однако в метро ими расплатиться нельзя. Сейчас горожане вынуждены стоять в очередях за жетонами или искать ближайший банкомат. В часы-пик в метро из-за этого скапливаются очереди.

В компании «И-сеть» рассказали, что уже разбираются с этой проблемы. В течение ближайших двух недель терминалы добавят программное обеспечение, которое позволит оплачивать проезд просроченными картами.