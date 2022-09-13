Житель Екатеринбурга не снял тонировку по требованию полицейских и получил штраф

Светопропускание пленки на машине мужчины не соответствовало требованиям технического регламента Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водителя ВАЗ-2114 из Екатеринбурга привлекли к административной ответственности за то, что он не снял с машины тонировку.

- Водитель не выполнил законное требование сотрудников полиции о снятии тонировочной пленки, светопропускание которой не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Госавтоинспекторы передали материалы на водителя в суд, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал 23-летнего мужчину виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначил ему наказание в виде административного штрафа. Нарушителю нужно будет заплатить 3500 тысяч рублей.

В ГИБДД напоминают, что тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды.