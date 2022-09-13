Конкурс «Мой любимый учитель 2022» собирает голоса

Выбираем лучшего учителя Свердловской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области на сайте «КП-Екатеринбург» до 30 сентября идет онлайн-голосование в конкурсе «Мой любимый учитель». Посмотрите на портреты конкурсантов и информацию о них, сделайте выбор и жмите на «сердечко».

Уральцы отдали конкурсантам уже больше 20 тысяч голосов. Это говорит о высоком доверии к учителям, поддержке и уважении со стороны учеников, коллег, родителей и земляков.

Ко Дню учителя, 5 октября 2022 г., «Комсомолка» назовет имя победителя.

Генеральный партнер конкурса – компания АВТОВЕК.

Это официальный дилер LADA, который предоставляет уникальные условия покупки автомобиля LADA с помощью госпрограммы поддержки: СКИДКА 20% от стоимости автомобиля при покупке Первого или Семейного автомобиля (семьям с детьми), для сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также при покупке нового автомобиля в трейд-ин. Подробнее об условиях акции на сайте АВТОВЕК.

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