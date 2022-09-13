Правительство выбрало шесть площадок под полигон ТКО для Екатеринбурга

Площадки отобрали из 22 объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области выбрало шесть площадок, на одной из которых могут построить экокластер для Екатеринбурга. В него войдут мусоросортировочный завод, полигон и переработка сортировочных фракций. Об этом сообщил на пресс-конференции региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

- В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена точка, - заявил он.

Экокластер будет перерабатывать отходы из Екатеринбурга. Площадки отобрали из 22 объектов.

Ранее стало известно, что в Свердловской области построят новый мусоросортировочный комплекс. Соглашение о сотрудничестве заключили «Уралвагонзавод» и «ИнтерТехЭлектро». Мощность экокластера составит не меньше 185 тысяч тонн в год.

Твердые коммунальные отходы будут делить на заводе на семь фракций. На экокластер будут поступать неопасные отходы 4 и 5 класса из Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов.