На Ямале «жрица любви» обманула вахтовика на 175 тысяч рублей

Мужчина лишился крупной суммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доверчивый вахтовик в Новом Уренгое решил воспользоваться интимными услугами, вот только их ему так и не оказали. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

49-летний мужчина в интернете нашел объявление, после чего внес предоплату, но жрица любви заверила, что платеж не прошел, не прошел, по ее словам, и следующий платеж. В итоге вахтовик лишился 175 тысяч рублей, но любви так и не дождался – женщина просто перестала выходить на связь.

Мужчина обратился в полицию, после чего правоохранители возбудили уголовное дело.