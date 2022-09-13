Пропавшую школьницу нашли сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске завершили поиски 12-летней девочки. Школьница ушла в школу и не вернулась накануне, 12 сентября. Ее поисками занимались волонтеры и сотрудники полиции.

- Ее нашли сотрудники полиции. Сейчас она находится в отделении ПДН, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «Лиза Алерт».

Также волонтеры рассказали, что в отделение полиции сейчас едет бабушка девочки, которая заберет ее домой.

Напомним, ранее в полиции Екатеринбурга рассказали о подростке, пропавшем 25 августа. Силовики продолжают разыскивать 15-летнего Никиту Гурьянова. По имеющейся информации он не планирует возвращаться домой. Причины такого полведения подростка неизвестны.