Посещаемость ТЦ в Екатеринбурге упала на 14%

Падение посещаемости в остальных ТЦ города произошло из-за ухода иностранных брендов и режима экономии у покупателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге посещаемость торговых центров по итогам лета на 14% ниже уровня 2021 года и на 24% меньше доковидного 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Focus Technologies.

В августе произошел сезонный скачок перед началом учебного года. Однако это не сильно сказалось на показателях. Исключением составили крупные ТРЦ Екатеринбурга «Гринвич» и «Пассаж». Там зарегистрировали рекордный трафик. Аналитики связывают это с появлением новых магазинов и перераспределением потоков. Падение посещаемости в остальных ТЦ города произошло из-за ухода иностранных брендов и режима экономии у покупателей.

- Только в конце сезона мы начали видеть стабилизацию ситуации, рост числа посетителей и постепенное возвращение к статистике прошлого года,- прокомментировала гендиректор ТЦ «Европа» Марина Крупина.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что ТЦ находятся под давлением из-за ухода крупных международных ритейлеров. Также негативно сказывается ограниченный репертуар кинотеатров.

Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в июне 2022 года упала на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В сравнении с допандемийным 2019 годом трафик в торговых центрах снизился на 28%.