На Вагонке ночью подожгли легковушку

Фото: страница «ВКонтакте» отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на Вагонке ночью, 13 сентября, подожгли легковушку. Огонь повредил заднее левое колесо и салон автомобиля на площади один квадратный метр.

- В 00:20 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. По ул. Чайковского у дома № 46 горел легковой автомобиль «ВАЗ 2107», - рассказали на странице «ВКонтакте» отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила. - Предполагаемая причина - поджог.

Ущерб устанавливается. По факту пожара проводится проверка.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области в тушении пожара была задействовано две единицы техники и семь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.