В Екатеринбурге сотрудники ФСБ сбили квадрокоптер, летевший в колонию

К летательному аппарату были прикреплен два сотовых телефона. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН и ФСБ перехватили квадрокоптер, который летел с телефонами в исправительную колонию строгого режима № 10. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Лицо, управлявшее квадрокоптером, пока установить не удалось, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 12 сентября в 21:50. К летательному аппарату были прикреплен два сотовых телефона. Квадрокоптер перехватили на одном из участков внешней запретной зоны.

Ранее в 2019 году в колонию ИК-5 в Нижнем Тагиле пытались пронести телефоны с помощью квадрокоптера. При попытке сесть летательный аппарат потерял управление. А в 2017 году аналогичный случай произошел в колонии в Новой Ляле.