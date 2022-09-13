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Происшествия13 сентября 2022 6:37

В Екатеринбурге пожар произошел на базе отдыха

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 13 человек личного состава

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 13 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рано утром, 13 сентября, пожар произошел на территории базы отдыха «Мангал» на 8 марта. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

- В 04:12 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пламя уничтожило надворные постройки и повредило кровлю и внешнюю обшивку административного здания.

Локализовать огонь пожарным удалось в 05:04. Еще через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 09:00.