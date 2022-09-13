В Екатеринбурге сестра сдала брата-наркомана полиции

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 38-летняя женщина сдала полиции 35-летнег брата, который курил наркотики в ее квартире в доме № 19/2 по улице Новгородцевой. Об этом сообщает городское УМВД.

- Прибыв по указанному адресу, сотрудники патрульно-постовой службы полиции провели личный досмотр проживающего в квартире гражданина и обнаружили у него неизвестное вещество, - говорится в сообщении.

Женщина обратилась в полицию 11 сентября. Вещество изъяли, а мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства. Силовики выяснили, что младший брат заявительницы раньше уже был судим за хранение наркотиков.

Экспертиза показала, что в квартире изъяли производное уксусной кислоты весом 0,97 грамма. Подозреваемый объяснил, что наркотик купил для личного употребления.

На мужчину завели дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств). Решается вопрос об избрании меры пресечения.